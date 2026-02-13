Soirée d’élection Miss et Mister Nyons Maison de Pays Nyons

Soirée d’élection Miss et Mister Nyons

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Soirée d’élection Miss et Mister Nyons

Délilé de mode

Avec la présence de Tempo Danse Badaboum Nyons o’line

Animé par Mathilde et Nathan

Soirée avec petite restauration

.

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr

English :

Miss and Mister Nyons election evening

Fashion show

With the presence of Tempo Danse Badaboum Nyons o’line

Hosted by Mathilde and Nathan

Evening with snacks

L’événement Soirée d’élection Miss et Mister Nyons Nyons a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale