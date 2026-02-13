Soirée d’élection Miss et Mister Nyons Maison de Pays Nyons
Soirée d’élection Miss et Mister Nyons Maison de Pays Nyons samedi 7 mars 2026.
Soirée d’élection Miss et Mister Nyons
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée d’élection Miss et Mister Nyons
Délilé de mode
Avec la présence de Tempo Danse Badaboum Nyons o’line
Animé par Mathilde et Nathan
Soirée avec petite restauration
.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Miss and Mister Nyons election evening
Fashion show
With the presence of Tempo Danse Badaboum Nyons o’line
Hosted by Mathilde and Nathan
Evening with snacks
L’événement Soirée d’élection Miss et Mister Nyons Nyons a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale