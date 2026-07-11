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Soirée démonstration pelote basque Mimizan

mercredi 12 août 2026 · Mimizan

Soirée démonstration pelote basque Mimizan

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Fronton de Mimizan bourg
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Mimizan

Soirée démonstration pelote basque

Fronton de Mimizan bourg Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

2 parties de discipline différentes pala gomme pleine (joueurs du club de mimizan) et chistera
Initiation   .

Fronton de Mimizan bourg Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 41 45 10  philippecastagnet@orange.fr

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English : Soirée démonstration pelote basque

L’événement Soirée démonstration pelote basque Mimizan a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Mimizan

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