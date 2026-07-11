AGENDA · Mimizan
Soirée démonstration pelote basque Mimizan
mercredi 12 août 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Soirée démonstration pelote basque
Fronton de Mimizan bourg Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
2 parties de discipline différentes pala gomme pleine (joueurs du club de mimizan) et chistera
Initiation .
Fronton de Mimizan bourg Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 41 45 10 philippecastagnet@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée démonstration pelote basque
L’événement Soirée démonstration pelote basque Mimizan a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- Dans le cadre des fêtes locales Soirée entrecôtes ! Mimizan 11 juillet 2026
- Séance découverte Kayaksurf le surf facile ! Mimizan 12 juillet 2026
- Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains Mimizan 12 juillet 2026
- Dans le cadre des fêtes locales soirée Les moules de Robert Mimizan 12 juillet 2026
- Escape Game Nature Les sorcières du Lac Mimizan 13 juillet 2026