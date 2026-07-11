Informations pratiques

Mimizan

Soirée démonstration pelote basque

Fronton de Mimizan bourg Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

2 parties de discipline différentes pala gomme pleine (joueurs du club de mimizan) et chistera

Initiation .

Fronton de Mimizan bourg Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 41 45 10 philippecastagnet@orange.fr

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English : Soirée démonstration pelote basque

L’événement Soirée démonstration pelote basque Mimizan a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Mimizan