Asprières

Soirée démonstration sportives à Asprières

Asprières Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’Association sportive d’Asprières propose une soirée de démonstration autour des activités pratiquées durant l’année.

Les groupes enfants et adultes présenteront des chorégraphies et animations de zumba dance ainsi que des démonstrations de bodyfit combat, accompagnés par leur coach Valériane Largeas. La soirée se poursuivra dans une ambiance conviviale avec un apéro-repas. .

Asprières 12700 Aveyron Occitanie +33 6 20 41 72 23

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English :

The Asprières Sports Association offers an evening of demonstrations of the activities practiced during the year.

L’événement Soirée démonstration sportives à Asprières Asprières a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)