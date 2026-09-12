Soirée dépillage de maïs Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon

Informations pratiques

Saint-Cyr-sur-Menthon

Soirée dépillage de maïs

Grange du Clou Allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

8 euros pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Soirée dépillage du maïs comme autrefois en Bresse

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Grange du Clou Allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 13 11 65 helene.anglesio@gmail.com

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English :

A mafs hair-removal evening, just like in the old days in Bresse

L’événement Soirée dépillage de maïs Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle