SOIRÉE DÉRANGÉE Saint-Martin-de-Lansuscle

SOIRÉE DÉRANGÉE

Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Vivez une soirée Dérangée à St Martin de Lansuscle, une soirée féministe ponctuée de nombreuses animations ! Au programme apéro-rencontre, repas préparé avec amour, spectacle Trou suivi d’une boom à paillettes avec le Dj Laser. A partir de 15 ans.

Rendez-vous le 21 novembre pour une soirée inédite, survoltée et dérangée !

Au programme

18H30 Ouverture des portes

Apéro rencontre avec des associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les inégalités liées au genre.

Le planning familial de Lozère, le planning familial du Gard, la Sexomobile et Boucan seront là pour présenter leurs outils et leurs actions, et répondre à vos questions. Un infokiosk féministe sera également proposé pour repartir avec le plein de lectures inspirantes et vivifiantes, pour détricoter le patriarcat !

20 h Repas préparé avec amour, guirlandes et volupté.

21 h Spectacle Trou / Cie Ultranyx

théâtre concert (déconseillé aux de 15 ans)

Concert conté très actuel où candeur et insolence se lient pour témoigner du chemin émotionnel d’une femme, victime d’un viol, vers la résilience. Les images sont légères, pleines d’humour et invraisemblables, Comme un RÊVE.

Ce qu’elles racontent est violent, injuste et invraisemblable, Comme un CAUCHEMAR.

TW ce spectacle aborde les questions de violences sexuelles et de viol et des chemins de résilience. Il ne contient pas de propos ou d’images explicitement violents mais il peut heurter des personnes sensibles. Des personnes et des espaces soutenants seront proposés.

Et en after Dj Laser / Cie Vol à l’étalage

Boom à paillettes

Pour finir la soirée en beauté, laissez-vous entrainer par l’énergie survoltée de DJ Laser, qui va nous ambiancer et nous faire guincher. Échauffement des gambettes fortement conseillé !

Soirée co-organisée par Epi de Mains, le Chalut et LaboRieuse .

Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10

English :

Experience a Dérangée evening in St Martin de Lansuscle, a feminist party with lots of entertainment! On the program: aperitif-meeting, lovingly prepared meal, Trou show followed by a glittering boom with Dj Laser. Ages 15 and up.

German :

Erleben Sie in St Martin de Lansuscle einen feministischen Abend (Dérangée), der von zahlreichen Animationen unterbrochen wird! Auf dem Programm stehen ein Aperitif-Treffen, ein liebevoll zubereitetes Essen, die Show Trou und anschließend ein Glitzerboom mit Dj Laser. Ab 15 Jahren.

Italiano :

Vivete una serata Dérangée a St Martin de Lansuscle, una serata femminista con tanto di intrattenimento! In programma: aperitivo-incontro, cena preparata con amore, spettacolo Trou seguito da uno scintillante boom con DJ Laser. Per i maggiori di 15 anni.

Espanol :

Viva una velada Dérangée en St Martin de Lansuscle, ¡una velada feminista y muy animada! En el programa: aperitivo-reunión, comida preparada con amor, espectáculo Trou seguido de un brillante boom con DJ Laser. Mayores de 15 años.

