Soirée des amis de la mer 50 ans du port de herel Salle de Herel Granville

Début : 2025-10-18 18:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Venez comme vous étiez (ou auriez pu être) le 18 octobre 1975 .

APH Granville et la SPL des ports de la Manche organisent une soirée dansante.

Animation Nicolas JUHEL Ambiance années 70/80.

Bar et restauration. .

Salle de Herel Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 58 34 78 87 contact@aphgranville.fr

