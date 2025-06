Soirée « des années 80 à aujourd’hui » Nazelles-Négron 21 juin 2025 21:00

Soirée spéciale fête de la musique le samedi 21 juin 2025 et le samedi 28 juin 2025, au dancing club du Moulinet.

Au programme musique des années 80 à aujourd’hui, danse, fête…

Tarif 7 €

Vestiaire gratuit.

Bar sur place. 7 .

12 Boulevard de l’Avenir

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 43 05

English :

Special fête de la musique evenings on Saturday June 21, 2025 and Saturday June 28, 2025, at the Moulinet dancing club.

German :

Spezielle Musikfestabende am Samstag, den 21. Juni 2025, und am Samstag, den 28. Juni 2025, im Dancing Club du Moulinet.

Italiano :

Serate speciali della Festa della Musica sabato 21 giugno 2025 e sabato 28 giugno 2025 presso il locale da ballo Moulinet.

Espanol :

Veladas especiales de la Fiesta de la Música el sábado 21 de junio de 2025 y el sábado 28 de junio de 2025 en el club de baile Moulinet.

