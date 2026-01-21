Soirée des années 80 à aujourd’hui

Route de la Manse Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée organisée par l’association O’ Rythme de la Danse.

Venez nombreux chanter et danser au rythme des musiques des années 80 à aujourd’hui.

Petite restauration sur place.

Réservation conseillée.

Soirée organisée par l’association O’ Rythme de la Danse.

Venez nombreux chanter et danser au rythme des musiques des années 80 à aujourd’hui.

Petite restauration sur place.

Réservation conseillée. 5 .

Route de la Manse Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 48 10 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2nd edition of this event organized by the association O’ Rythme de la Danse.

Come one, come all and (re)immerse yourself in the musical atmosphere of the 80s, and don’t forget your best disco costume!

disco costume!

Reservations recommended.

L’événement Soirée des années 80 à aujourd’hui Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-01-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme