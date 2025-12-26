Soirée des années 80 Place Henri Breton Charmes

Soirée des années 80

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-22 02:00:00

2026-02-21

REPAS DANSANT (Buffet froid-fromage-Dessert-Café)

Boissons non comprises

Apéritif offert

Animation par D.J

Election du plus beau LOOKTout public

Place Henri Breton (Mairie de Charmes) SALLE DES FETES DE CHARMES Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 18 49 26 32

English :

DANCING DINNER (Cold buffet-Cheese-Dessert-Coffee)

Drinks not included

Complimentary aperitif

Entertainment by D.J

Election of the most beautiful LOOK

