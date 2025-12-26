Soirée des années 80 Place Henri Breton Charmes
Soirée des années 80 Place Henri Breton Charmes samedi 21 février 2026.
Soirée des années 80
SALLE DES FETES DE CHARMES Charmes Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-22 02:00:00
2026-02-21
REPAS DANSANT (Buffet froid-fromage-Dessert-Café)
Boissons non comprises
Apéritif offert
Animation par D.J
Election du plus beau LOOKTout public
Place Henri Breton (Mairie de Charmes) SALLE DES FETES DE CHARMES Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 18 49 26 32
English :
DANCING DINNER (Cold buffet-Cheese-Dessert-Coffee)
Drinks not included
Complimentary aperitif
Entertainment by D.J
Election of the most beautiful LOOK
