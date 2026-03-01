Soirée des anniversaires

11, Rue du Traité de Paris Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 19:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Une soirée anniversaire festive pour célébrer comme il se doit chez Chope et compagnie

Au programme

Que vous ayez une bougie de plus à souffler ce mois-ci ou que vous aimiez simplement les ambiances survoltées, Chope et Compagnie vous ouvre ses portes pour sa Soirée des Anniversaires.

Au menu une atmosphère décontractée, une sélection de mousses et de boissons pour tous les goûts, et surtout une bonne dose de convivialité.

C’est l’occasion idéale pour se retrouver entre amis, faire de nouvelles rencontres et profiter de l’esprit festif du lieu. Préparez-vous à trinquer dans la joie et la bonne humeur ! .

11, Rue du Traité de Paris Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 43 59 chopepornic@gmail.com

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English :

A festive birthday party to celebrate in style at Chope et compagnie

L’événement Soirée des anniversaires Pornic a été mis à jour le 2026-03-18 par I_OT Pornic