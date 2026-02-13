Soirée des Bénévoles, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys

Soirée des Bénévoles Vendredi 20 février, 18h00 Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 Haute-Garonne

inscription fortement recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T18:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T18:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:00:00+01:00

Vous êtes déjà bénévole dans une association saint-lysienne ? Vous avez envie de vous engager, mais vous ne savez pas par où commencer, ni “à quoi ça ressemble” concrètement ? La Ville de Saint-Lys vous donne rendez-vous pour la 2ᵉ édition de la Soirée des Bénévoles :

Vendredi 20 février 2026

À 18h00

Espace Gravette

Une soirée pensée pour valoriser celles et ceux qui s’engagent… et surtout pour ouvrir la porte à toutes les personnes curieuses de devenir bénévoles, même pour quelques heures, ponctuellement, ou pour une mission précise.

Au programme (4 temps forts)

Speed dating du bénévolat : des rencontres courtes et rythmées pour découvrir les associations, leurs missions, leurs besoins

Table ronde : échanges sans tabou sur le bénévolat (motivations, questions, expériences)

Dîner convivial : pour discuter, créer du lien, partager

Animation de clôture : pour terminer sur une note festive

Bénévoles actuels : venez représenter votre association, partager votre expérience, et rencontrer de futurs renforts !

Futurs bénévoles : venez simplement poser vos questions, rencontrer des assos, et trouver une mission qui vous ressemble.

Vous connaissez quelqu’un qui aimerait s’engager ? Partagez lui ce post : c’est souvent le petit coup de pouce qui fait la différence

Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 10 rue de la Gravette SAINT-LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-lys.fr/soiree-des-benevoles/ »}]

Envie d’agir, envie de découvrir ?