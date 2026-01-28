Soirée des bénévoles Maison de la Conversation Paris

Cher·e·s ami·e·s bénévoles de la Maison,

On se pose souvent cette question : est-ce que la MDC prend soin de vous à la hauteur de ce que vous lui donnez ?

Avec Lola et Emmanuelle, sœurs de bénévolat, on a eu envie d’y répondre autrement que par des mots.

Alors on vous invite à un after convivial, simple et chaleureux, pour se retrouver hors agenda et hors urgence.

Un moment pour :

faire vraiment connaissance ,

se féliciter ensemble de ce que nous avons construit en 2025,

vous partager la vision et les projets 2026 ,

, et voir comment, si vous en avez envie, vous positionner ou relayer les chantiers à venir.

Le mardi 03 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/soiree-des-benevoles-tickets-1981592390182?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



