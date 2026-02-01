Soirée des célibataires Love in the Air L’imprévu bar tapas Saint-Rémy-de-Provence
Samedi 14 février 2026 à partir de 19h. L’imprévu bar tapas 1 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Ce 14 février, venez célébrer la Saint-Valentin autrement !Célibataires
Que vous soyez seul ou accompagné, rejoignez nous pour une soirée célibataire pleine de bonne humeur, avec un buffet gourmand (à 30 euros par personne et 1 verre de vin offert) et une ambiance musicale entraînante.
On vous attend pour partager des moments conviviaux et faire de cette soirée un événement inoubliable ! .
L’imprévu bar tapas 1 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
This 14th of February, come and celebrate Valentine’s Day in a different way!
