Soirée des célibataires Love in the Air L’imprévu bar tapas Saint-Rémy-de-Provence

Soirée des célibataires Love in the Air

Samedi 14 février 2026 à partir de 19h. L’imprévu bar tapas 1 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Ce 14 février, venez célébrer la Saint-Valentin autrement !Célibataires

Que vous soyez seul ou accompagné, rejoignez nous pour une soirée célibataire pleine de bonne humeur, avec un buffet gourmand (à 30 euros par personne et 1 verre de vin offert) et une ambiance musicale entraînante.



On vous attend pour partager des moments conviviaux et faire de cette soirée un événement inoubliable ! .

L’imprévu bar tapas 1 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This 14th of February, come and celebrate Valentine’s Day in a different way!

L’événement Soirée des célibataires Love in the Air Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles