Soirée des Célibattantes Châteauroux

Soirée des Célibattantes

9 Avenue Pierre de Coubertin Châteauroux Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

L’Association AILLEURS propose la soirée des Célibattantes !

La fête des Catherinettes revisitée, détournée avec humour et un clin d’oeil au féminisme. Un événement XXL, festif et coloré, pour valoriser les femmes, libres, assumées, fortes et indépendantes.

Concours de chapeaux en vert et jaune avec de nombreux Prix ! Animations, spectacles 100% féminin et dancing.

Ouvert à TOUTES et TOUS, à tous les âges, et en couple aussi.

9 Avenue Pierre de Coubertin Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire ailleurs.1901@gmail.com

English :

Association AILLEURS presents the Célibattantes evening!

The Catherinettes’ party revisited, hijacked with humor and a nod to feminism. An XXL event, festive and colorful, to celebrate women who are free, assertive, strong and independent.

German :

Der Verein AILLEURS schlägt den Abend der Célibattantes vor!

Das Fest der Catherinettes in neuem Gewand, humorvoll verfremdet und mit einem Augenzwinkern auf den Feminismus. Ein XXL-Event, festlich und farbenfroh, um die Frauen aufzuwerten, die frei, selbstbewusst, stark und unabhängig sind.

Italiano :

L’Associazione AILLEURS presenta la serata Célibattantes!

Una nuova versione della festa delle Catherinettes, con un tocco di umorismo e un cenno al femminismo. Un evento XXL, festoso e colorato, per celebrare le donne libere, sicure di sé, forti e indipendenti.

Espanol :

La asociación AILLEURS presenta la velada Célibattantes

Una nueva versión de la fiesta de las Catherinettes, con un toque de humor y un guiño al feminismo. Un evento XXL, festivo y colorido, para celebrar a las mujeres libres, seguras de sí mismas, fuertes e independientes.

