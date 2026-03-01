Soirée des copains d’abord Salle des Fêtes Clérieux
Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux Drôme
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
La soirée des copains d’abord organisée par le Sou des écoles de Clérieux ! Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges venez nombreux !
Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 51 62 90 03 sou.georges.brassens26@gmail.com
English :
The Friends First evening organized by the Sou des écoles de Clérieux! There’s something for all tastes and ages: come one, come all!
