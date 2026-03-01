Soirée des copains d’abord Salle des Fêtes Clérieux

Soirée des copains d’abord

Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La soirée des copains d’abord organisée par le Sou des écoles de Clérieux ! Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges venez nombreux !

.

Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 51 62 90 03 sou.georges.brassens26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Friends First evening organized by the Sou des écoles de Clérieux! There’s something for all tastes and ages: come one, come all!

L’événement Soirée des copains d’abord Clérieux a été mis à jour le 2026-03-07 par Valence Romans Tourisme