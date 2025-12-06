Soirée des éditions Colophon Hôtel l’Instant Sévigné Grignan
Soirée des éditions Colophon
Hôtel l’Instant Sévigné 1 place Castellane Grignan Drôme
Début : 2025-12-06 18:30:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
Les éditions Colophon présentent leur nouvelle édition Le Mot, l’Espace de Gérard Mordillat. Lectures, dédicaces, discussion avec un apéro dinatoire proposé au bar de l’hôtel.
Hôtel l’Instant Sévigné 1 place Castellane Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon3@orange.fr
English :
Editions Colophon present their new edition of Gérard Mordillat’s Le Mot, l’Espace . Readings, book signings, discussions and an aperitif dinner at the hotel bar.
German :
Der Verlag Colophon stellt seine neue Ausgabe Le Mot, l’Espace von Gérard Mordillat vor. Lesungen, Signierstunden, Diskussionen mit einem Apéro dinatoire, der in der Hotelbar angeboten wird.
Italiano :
La casa editrice Colophon presenta la nuova edizione di Le Mot, l’Espace di Gérard Mordillat. Letture, firme di libri, discussioni e un aperitivo-cena nel bar dell’hotel.
Espanol :
La editorial Colophon presenta su nueva edición de Le Mot, l’Espace de Gérard Mordillat. Lecturas, firmas de libros, debates y cena aperitivo en el bar del hotel.
