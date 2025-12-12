Soirée des Employeurs Engagés 2025 : à Paris, les entreprises qui ont des valeurs ont un Prix ! Hôtel de Ville Paris

Le 12 décembre, la Soirée des Employeurs Engagés revient à l’Hôtel de Ville pour mettre en lumière les acteurs parisiens qui s’investissent pour un monde du travail plus inclusif, attentif et innovant. L’événement permettra de découvrir des initiatives concrètes en faveur de l’emploi local, de l’insertion professionnelle, de la qualité de vie au travail et du lien avec les quartiers.

Au programme : présentation de projets inspirants, rencontres avec des structures engagées et remise des prix à cinq structures lauréates.

Une soirée ouverte au public pour découvrir celles et ceux qui font avancer l’emploi et l’inclusion à Paris.

À l’occasion de la troisième édition du Prix des Employeurs Engagés, la Ville de Paris organise une soirée pour mettre à l’honneur les structures qui agissent en faveur de l’emploi local, de l’inclusion et de l’innovation sociale. Une occasion unique de découvrir des initiatives inspirantes portées dans la capitale.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Pour s’inscrire, contactez

dae-employeursengages@paris.fr avant jeudi soir.

Public jeunes et adultes.

Hôtel de Ville 3, rue Lobau 75004 Paris

dae-employeursengages@paris.fr