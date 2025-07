Soirée des étudiants d’ici et d’ailleurs Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Soirée des étudiants d’ici et d’ailleurs Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 18:30 – 23:00

Gratuit : oui Etudiant

La Ville de Nantes organise chaque année une soirée d’accueil pour souhaiter la bienvenue aux étudiants internationaux et étudiants nouvellement arrivés à Nantes.Cette année la soirée se tiendra le jeudi 9 octobre à partir de 18h30 dans la cour du château des ducs de Bretagne.Au programme : un village international des partenaires et associations étudiantes avec un accueil des étudiants internationaux par ESN Nantesdes propositions de visites gratuites pour découvrir le patrimoine culturel nantaisdes ateliers d’initiation à des para-sports par l’association des étudiants en STAPSdes DJ sets et un concert du groupe COCONUT (pop folk)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/