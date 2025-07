Soirée des extras Rue du stade Surgères

Soirée des extras Rue du stade Surgères jeudi 31 juillet 2025.

Soirée des extras

Rue du stade Piscine de Surgères Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-31 20:00:00

fin : 2025-07-31 23:00:00

Date(s) :

2025-07-31

Venez partager une soirée exceptionnelle dédiée à l’inclusion et au partage à la Piscine Intercommunale de Surgères !

La Communauté de Communes Aunis Sud vous invite à un événement unique en son genre, pensé pour tous et en lien avec le handicap.

.

Rue du stade Piscine de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 03 96

English :

Come and share an exceptional evening dedicated to inclusion and sharing at the Piscine Intercommunale in Surgères!

The Communauté de Communes Aunis Sud invites you to a one-of-a-kind event, designed for everyone, with a focus on disability.

German :

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend im interkommunalen Schwimmbad von Surgères, der der Inklusion und dem Teilen gewidmet ist!

Die Communauté de Communes Aunis Sud lädt Sie zu einer einzigartigen Veranstaltung ein, die für alle gedacht ist und mit dem Thema Behinderung zu tun hat.

Italiano :

Venite a condividere una serata eccezionale dedicata all’inclusione e alla condivisione presso la piscina intercomunale di Surgères!

La Communauté de Communes Aunis Sud vi invita a un evento unico, pensato per tutti e legato alla disabilità.

Espanol :

¡Venga a compartir una velada excepcional dedicada a la inclusión y a compartir en la Piscina Intercomunal de Surgères!

La Communauté de Communes Aunis Sud le invita a un evento único, pensado para todos y vinculado a la discapacidad.

L’événement Soirée des extras Surgères a été mis à jour le 2025-07-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin