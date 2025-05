Soirée des Générations – Le paddock Amnéville Amnéville, 28 mai 2025 21:00, Amnéville.

Soirée des Générations Le paddock Amnéville 2 Rue de l'Europe Amnéville Moselle

Vous avez aimé la première ?

Place à monsieur Ascori pour une nouvelle Soirée des Générations!

Surfez sur les hits des années 80’s aux années 2020’s tout au long de la soirée.Tout public

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe

Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

Did you like the first one?

Make way for Monsieur Ascori for a new Soirée des Générations!

Surf hits from the 80s to the 2020s all evening long.

German :

Wie hat Ihnen die Premiere gefallen?

Dann ist es Zeit für Herrn Ascori, einen neuen Abend der Generationen zu veranstalten!

Surfen Sie durch den Abend mit Hits von den 80ern bis zu den 2020ern.

Italiano :

Vi è piaciuta la prima?

Fate spazio a Mr Ascori per una nuova Soirée des Générations!

Godetevi le hit dagli anni ’80 al 2020 per tutta la serata.

Espanol :

¿Le gustó la primera?

¡Deja paso al Sr. Ascori para una nueva Soirée des Générations!

Disfruta de éxitos de los 80 a los 2020 durante toda la velada.

