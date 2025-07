Soirée des Générations Le paddock Amnéville Amnéville

Soirée des Générations

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Préparez-vous à voyager dans le temps avec DJ Greg Ascori aux platines pour une soirée 100 % intergénérationnelle

Des tubes cultes des années 80 jusqu’aux hits d’aujourd’hui, ambiance festive garantie pour tous les âges !Tout public

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

Get ready to travel back in time with DJ Greg Ascori on the decks for a 100% intergenerational evening

From the cult hits of the 80s to today?s chart-toppers, a festive atmosphere guaranteed for all ages!

German :

Machen Sie sich bereit für eine Zeitreise mit DJ Greg Ascori an den Plattentellern für eine 100 % generationsübergreifende Party

Von den Kulthits der 80er Jahre bis hin zu den Hits von heute, eine garantierte Partystimmung für alle Altersgruppen!

Italiano :

Preparatevi a viaggiare indietro nel tempo con il DJ Greg Ascori ai fornelli per una serata 100% intergenerazionale

Dalle hit di culto degli anni ’80 alle hit di oggi, un’atmosfera di festa garantita per tutte le età!

Espanol :

Prepárate para viajar en el tiempo con el DJ Greg Ascori a los platos en una velada 100% intergeneracional

Desde los éxitos de culto de los 80 hasta las listas de éxitos actuales, ¡un ambiente festivo garantizado para todas las edades!

