Soirée des Générations Le paddock Amnéville Amnéville

Soirée des Générations

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 21:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le Paddock Amnéville vous invite à la soirée des Générations.

Une nuit festive où les plus grands tubes de toutes les époques se retrouvent sur le dancefloor, pour chanter et danser entre amis. DJ Greg Ascori aux platines.Tout public

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Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Paddock Amnéville invites you to the Generations evening.

A festive night where the greatest hits of all eras come together on the dancefloor, to sing and dance with friends. DJ Greg Ascori on the decks.

L’événement Soirée des Générations Amnéville a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION AMNEVILLE