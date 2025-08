Soirée des hôpitaux 2025 Hôtel de l’Industrie Paris

A vos agendas !

Le Point convie les membres d’HEC Santé à

LA SOIREE DES HOPITAUX 2025

qui se tiendra

mardi 30 septembre 2025 de 18h00 à 20h00 à l’Hôtel de l’Industrie Paris 6ème.

» Face à un système hospitalier fragilisé, quelles solutions concrètes pouvons-nous porter collectivement ?

Dans un contexte de tensions croissantes sur notre système de santé, cet événement est une occasion unique de croiser les regards, confronter les idées et identifier ensemble des leviers d’actions. »

Le Hub HEC Santé est partenaire de cette édition.

Programme et modalités de participation à venir.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Début : 2025-09-30T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-30T20:00:00.000+02:00

Hôtel de l’Industrie 4 Pl. Saint-Germain des Prés, 75006 Paris Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris 75006 Paris