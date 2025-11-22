Soirée des îles Vogelgrun
Soirée des îles Vogelgrun samedi 22 novembre 2025.
Soirée des îles
Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Entre amis ou en famille, l’ambiance promet d’être festive au refuge !
Menu à 29€ accras de morue, poulet créole et son riz aux haricots rouges, pinacolada revisitée. Ou carte du moment. .
Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18 contact@laplage-restaurant.fr
