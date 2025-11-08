Soirée des illuminations de Noël McArthurGlen Paris-Giverny Douains
Soirée des illuminations de Noël
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Vivez un moment magique et venez célébrer les illuminations de Noël !
Au programme
– Ouverture de la maison du Père Noël à partir de 13h
– Chorale de gospel en déambulation à partir de 14h30
– Echassiers féériques en déambulation à partir de 15h
– Cérémonie des illuminations par Karine Le Marchand avec un feu d’artifice à partir de 18h .
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 00
