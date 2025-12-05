Soirée des illuminations Miramont-de-Guyenne

Soirée des illuminations

Lors des illuminations de Noël, la municipalité vous invite à venir célébrer les fêtes de fin d’année autour d’un vin chaud et de musique de Noël. Ce moment festif se finira par le verre de l’amitié offert par la municipalité en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves.

Lors des illuminations de Noël, la municipalité vous invite à venir célébrer les fêtes de fin d’année autour d’un vin chaud et de musique de Noël. Jérémy Canto, artiste lot-et-garonnais, vous propose un spectacle mêlant closeup, grande illusion, danse et spectacle lumineux.

En suivant, la Fabrik’ Dance School vous fera une démonstration de danse en tout genre ! Ce moment finira par le verre de l’amitié offert par la municipalité en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves. .

English : Soirée des illuminations

The municipality invites you to discover the Christmas illuminations and share a convivial moment.

German : Soirée des illuminations

Die Stadtverwaltung lädt Sie ein, die Weihnachtsbeleuchtung zu entdecken und dabei einen gemütlichen Moment zu verbringen.

Italiano :

In occasione delle luminarie natalizie, il Comune vi invita a venire a festeggiare le festività con vin brulé e musica natalizia. Questa occasione di festa si concluderà con un bicchiere di amicizia offerto dal Comune in collaborazione con l’Associazione dei genitori.

Espanol : Soirée des illuminations

El ayuntamiento le invita a venir y ver las luces de Navidad por sí mismo.

