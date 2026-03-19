Soirée des jeunes agriculteurs du Chablisien Salle des Beauroy Beine
Soirée des jeunes agriculteurs du Chablisien Salle des Beauroy Beine samedi 25 avril 2026.
Soirée des jeunes agriculteurs du Chablisien
Salle des Beauroy Chemin de Beauroy Beine Yonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez passer une soirée conviviale avec les Jeunes Agriculteurs du Chablisien ! Au programme un délicieux jambon au Chablis à savourer + animations au cours de la soirée. .
Salle des Beauroy Chemin de Beauroy Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 94 61 89
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English : Soirée des jeunes agriculteurs du Chablisien
L’événement Soirée des jeunes agriculteurs du Chablisien Beine a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois