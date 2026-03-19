Soirée des jeunes agriculteurs du Chablisien Salle des Beauroy Beine

Soirée des jeunes agriculteurs du Chablisien

Salle des Beauroy Chemin de Beauroy Beine Yonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez passer une soirée conviviale avec les Jeunes Agriculteurs du Chablisien ! Au programme un délicieux jambon au Chablis à savourer + animations au cours de la soirée. .

Salle des Beauroy Chemin de Beauroy Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 94 61 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée des jeunes agriculteurs du Chablisien

L’événement Soirée des jeunes agriculteurs du Chablisien Beine a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois