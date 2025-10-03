Soirée des jeunes chorégraphes Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère
Découvrez le talent et la créativité des danseurs du Conservatoire lors de la soirée des Jeunes Chorégraphes, qui est un spectacle unique où chaque chorégraphie est une œuvre originale ! Célébrez la passion de la danse et encouragez les jeunes artistes !
Quai Sainte-Claire Auditorium de la Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
Discover the talent and creativity of Conservatoire dancers at the Soirée des Jeunes Chorégraphes, a unique show where each choreography is an original work of art! Celebrate your passion for dance and support our young artists!
