Soirée des jumelages Irlande et Italie Salle polyvalente Fourchambault
Soirée des jumelages Irlande et Italie Salle polyvalente Fourchambault samedi 18 avril 2026.
Soirée des jumelages Irlande et Italie
Salle polyvalente Rue Gambetta Fourchambault Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 22:00:00
fin : 2026-04-18 22:55:00
Date(s) :
2026-04-18
Samedi 18 avril à 20h Soirée des jumelages à la salle polyvalente à Fourchambault
Concert avec la participation du groupe celtique KAIRN qui animera la soirée en proposant une initiation aux danses irlandaises.
Vous pourrez également apprécier des musiques italiennes tout au long de la soirée.
Petite restauration sur place, ainsi qu’une buvette pour vous désaltérer.
L’entrée à cet événement est fixée à 10 €.
Pour réserver vos places, veuillez contacter les organisateurs au 06 50 30 50 72 ou au 06 82 25 22 35. .
Salle polyvalente Rue Gambetta Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 25 22 35 alain.gounot@orange.fr
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English : Soirée des jumelages Irlande et Italie
L’événement Soirée des jumelages Irlande et Italie Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-25 par Nièvre Attractive
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