Soirée des Langues Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Soirée des Langues

Le cloître, 12130, Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Les soirées des langues sont de retour ! Rendez-vous au Corum mercredi 26 novembre de 17h30 à 19h.

Vous cherchez à améliorer vos compétences tout en rencontrant de nouvelles personnes et en vous amusant ?

Vous pourrez pratiquer vos langues étrangères préférées dans une ambiance conviviale et décontractée

À votre arrivée au tiers-lieu, nous vous fournirons un badge indiquant votre nom et les langues que vous parlez ou que vous souhaiteriez pratiquer.

Tout le monde est le bienvenu, quel que soit l’âge ou le niveau de langue !

Participation 3€ boisson offerte !

Au plaisir de vous rencontrer ! 3 .

Le cloître, 12130, Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 27 corum@eef-caussesaubrac.fr

English :

Language evenings are back! Rendezvous at the Corum on Wednesday November 26 from 5:30 to 7pm.

German :

Die Abende der Sprachen sind wieder da! Wir treffen uns im Corum am Mittwoch, den 26. November von 17:30 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

Tornano le serate linguistiche! Venite al Corum mercoledì 26 novembre dalle 17.30 alle 19.00.

Espanol :

¡Vuelven las tardes de idiomas! Ven al Corum el miércoles 26 de noviembre de 17:30 a 19:00.

