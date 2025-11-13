Soirée des lauréats du Label Innovarium Musée La Banque Béthune

Début : 2025-11-13T18:30:00 – 2025-11-13T21:00:00

Dans le cadre du programme Innovarium, une communauté d’acteurs du territoire de Béthune Bruay a été créée. Afin d’identifier cette comunauté un label a vu le jour. Suite à l’appel à candidature pour ce label, une soirée de présentation des lauréats aura lieu.

Attention, elle est réservée aux lauréats du label Innovarium.

Musée La Banque 4 Pl. Georges Clèmenceau, 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Soirée de mise en avant des entreprises lauréates du label innovarium. innovation innovarium