Soirée des Mariniers, Belleville-sur-Loire

3 route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Commencez 2026 en beauté avec notre Soirée des Mariniers !

Rejoignez nous pour une soirée chaleureuse à la salle des fêtes de Belleville-sur-Loire. Ambiance garantie avec le groupe orléanais Les Copains d’Sabord

Repas convivial autour des fameuses boulettes de mariniers

Chants, musique et bonne humeur au rendez-vous !

Un moment festif et solidaire au profit de l’association de la Maison de Loire du Cher, ouvert à tout le monde, adhérents ou non.

Réservation indispensable 02 48 72 57 32 ou par mail à contact@maisondeloire18.fr

Clôture des inscriptions le 15 janvier, alors ne tardez à monter à bord matelots ! .

