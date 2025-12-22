Soirée des Mariniers, Belleville-sur-Loire
Soirée des Mariniers, Belleville-sur-Loire samedi 24 janvier 2026.
Soirée des Mariniers
3 route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Commencez 2026 en beauté avec notre Soirée des Mariniers !
Rejoignez nous pour une soirée chaleureuse à la salle des fêtes de Belleville-sur-Loire. Ambiance garantie avec le groupe orléanais Les Copains d’Sabord
Repas convivial autour des fameuses boulettes de mariniers
Chants, musique et bonne humeur au rendez-vous !
Un moment festif et solidaire au profit de l’association de la Maison de Loire du Cher, ouvert à tout le monde, adhérents ou non.
Réservation indispensable 02 48 72 57 32 ou par mail à contact@maisondeloire18.fr
Clôture des inscriptions le 15 janvier, alors ne tardez à monter à bord matelots ! .
3 route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
English :
Start 2026 in style with our Mariners’ Evening!
