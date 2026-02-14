Soirée des Métiers et des Formations en Gestion et Administration Sanitaire et Social, Lycée Teilhard de Chardin, Saint-Maur-des-Fossés

Soirée des Métiers et des Formations en Gestion et Administration Sanitaire et Social Lundi 16 février, 18h00 Lycée Teilhard de Chardin Val-de-Marne

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T18:00:00+01:00 – 2026-02-16T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-16T18:00:00+01:00 – 2026-02-16T20:30:00+01:00

Pour la deuxième année consécutive, le Lycée Teilhard de Chardin et le Campus des Métiers et des Qualifications « Santé, Autonomie, Bien vieillir » coorganisent une Soirée des Métiers et des Formations en Gestion et Administration Sanitaire et Social.

Venez rencontrer :

des anciens étudiants en BTS SP3S du Lycée Teilhard de Chardin

des professionnels du secteur Sanitaire et Social

une partie de l’équipe du Campus des Métiers et des Qualifications « Santé, Autonomie, Bien vieillir »

Lycée Teilhard de Chardin 2 Place d'Armes 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Vieux Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France

Soirée Portes Ouvertes au Lycée Teilhard de Chardin