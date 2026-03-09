Soirée des Millésimes 2025 Lieu dit Baume de Marron   Peypin

Soirée des Millésimes 2025

Vendredi 24 avril 2026 à partir de 19h. Lieu dit Baume de Marron Château de la Roque Forcade Peypin Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

À l’occasion de la récente mise en bouteilles des cuvées 2025, le public est invité à venir déguster ces millésimes classés Côtes de Provence.

Une soirée unique placée sous le signe des 10 ans du Château de La Roque Forcade.

Dégustation Millésimes 2025, soirée dansante et restauration payante disponible sur place.

2 tickets boisson offerts à l’entrée. .

Lieu dit Baume de Marron Château de la Roque Forcade Peypin 13124 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the recent bottling of the 2025 cuvées, the public is invited to come and taste these Côtes de Provence classified vintages.

L’événement Soirée des Millésimes 2025 Peypin a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile