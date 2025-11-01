Soirée des Morts Fête d’Halloween au Quatre Demoiselles, Musée de la noix à Saillac

25 rue du Musée Saillac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Ambiance effrayante et festive pour célébrer la nuit des morts ! Les Quatre Demoiselles vous accueillent pour une grande soirée Halloween animée par JL Music. Dress code Halloween conseillé un shooter offert pour les participants déguisés. Possibilité de planches charcuterie et fromage sur réservation. .

25 rue du Musée Saillac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 70 62

English : Soirée des Morts Fête d’Halloween au Quatre Demoiselles, Musée de la noix à Saillac

German : Soirée des Morts Fête d’Halloween au Quatre Demoiselles, Musée de la noix à Saillac

Italiano :

Espanol : Soirée des Morts Fête d’Halloween au Quatre Demoiselles, Musée de la noix à Saillac

L’événement Soirée des Morts Fête d’Halloween au Quatre Demoiselles, Musée de la noix à Saillac Saillac a été mis à jour le 2025-10-25 par Corrèze Tourisme