Soirée des nouveaux arrivants – Mupop Montluçon, 5 juin 2025 18:00, Montluçon.

Allier

Soirée des nouveaux arrivants Mupop 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-06-05 18:00:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

Événement dédié à l’accueil et à l’intégration de nos nouveaux habitants.

Mupop 3 rue Notre-Dame

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 53

English :

An event dedicated to welcoming and integrating our new residents.

German :

Veranstaltung, die der Begrüßung und Integration unserer neuen Einwohner gewidmet ist.

Italiano :

Un evento dedicato all’accoglienza e all’integrazione dei nostri nuovi residenti.

Espanol :

Un acto dedicado a acoger e integrar a nuestros nuevos residentes.

