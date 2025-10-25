Soirée des Pastouros Bahus-Soubiran

Foyer Bahus-Soubiran Landes

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Venez découvrir les arènes de Bahus-Soubiran avec Guy passionné par son terroir et désirant le faire partager au visiteur. Cette expérience inédite et originale est l’occasion de découvrir des endroits insolites et les petits secrets qui composent toute la richesse du département.

La FFCL propose ainsi de faire connaître et apprécier la Course landaise aux spectateurs néophytes visiteurs, touristes, nouveaux habitants…

Inscription au 05 58 71 64 70 .

Foyer Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 85 80 47

