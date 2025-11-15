Soirée des révélations | Soyaux fou d’humour Prix du public Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre
Soirée des révélations | Soyaux fou d’humour Prix du public Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre samedi 15 novembre 2025.
Soirée des révélations | Soyaux fou d’humour Prix du public
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
C’est vous public, qui allez voter pour décerner le
Prix du Public !
.
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr
English :
It’s up to you, the public, to vote for the
People’s Choice Award!
German :
Sie, das Publikum, stimmen über die Vergabe des
Publikumspreis!
Italiano :
Spetta a voi, il pubblico, votare per il
Premio Scelta Popolare!
Espanol :
Ahora le toca a usted, el público, votar por el
¡Premio del Público!
L’événement Soirée des révélations | Soyaux fou d’humour Prix du public Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême