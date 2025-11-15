Soirée des révélations | Soyaux fou d’humour Prix du public Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Soirée des révélations | Soyaux fou d’humour Prix du public

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

C’est vous public, qui allez voter pour décerner le

Prix du Public !

.

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

It’s up to you, the public, to vote for the

People’s Choice Award!

German :

Sie, das Publikum, stimmen über die Vergabe des

Publikumspreis!

Italiano :

Spetta a voi, il pubblico, votare per il

Premio Scelta Popolare!

Espanol :

Ahora le toca a usted, el público, votar por el

¡Premio del Público!

L’événement Soirée des révélations | Soyaux fou d’humour Prix du public Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême