Soirée des saisonniers Bistrot/bar à vin Le vin’4 d’à côté Barèges

Soirée des saisonniers Bistrot/bar à vin Le vin’4 d’à côté Barèges mercredi 17 septembre 2025.

Soirée des saisonniers

Bistrot/bar à vin Le vin’4 d’à côté BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 21:00:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Thème surprise.

.

Bistrot/bar à vin Le vin’4 d’à côté BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 03 30 99

English :

Surprise theme.

German :

Überraschungsthema.

Italiano :

Tema a sorpresa.

Espanol :

Tema sorpresa.

L’événement Soirée des saisonniers Barèges a été mis à jour le 2025-09-09 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65