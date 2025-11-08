Soirée des Solidarités (Handi-chiens) organisée par Les Quennois Chantent

Quend Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Une soirée de solidarité est organisée afin d’atteindre l’objectif de mobiliser des donateurs pour le financement de chiens d’assistance dans le but d’aidé au mieux les personnes à mobilité réduite. 0 .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée des Solidarités (Handi-chiens) organisée par Les Quennois Chantent Quend a été mis à jour le 2025-06-25 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre