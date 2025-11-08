Soirée des Solidarités (Handi-chiens) organisée par Les Quennois Chantent Quend
samedi 8 novembre 2025.
Soirée des Solidarités (Handi-chiens) organisée par Les Quennois Chantent
Quend Somme
Gratuit
20:00:00
2025-11-08
2025-11-08
Une soirée de solidarité est organisée afin d'atteindre l'objectif de mobiliser des donateurs pour le financement de chiens d'assistance dans le but d'aidé au mieux les personnes à mobilité réduite.
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
