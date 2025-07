Soirée des Talents au village des Fadas Cercle de Voile de Martigues (CVM) Martigues

Soirée des Talents au village des Fadas Cercle de Voile de Martigues (CVM) Martigues samedi 12 juillet 2025.

Soirée des Talents au village des Fadas

Samedi 12 juillet 2025 de 21h à 22h. Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 21:00:00

fin : 2025-07-12 22:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Ambiance festive, talents locaux, et bonne humeur garantie ! Au Village des Fadas du Monde, à Martigues, en bord d’étang et de pinède, à la Base nautique municipale de Tholon. Gratuit.

Avec Zon, Nolip, Rezyl, Melany et le groupe C302. Déjà ovationnés lors de la Fête de la Musique, ils reviennent avec des styles variés pour tous les goûts rap, pop, électro, groove…



Les Fadas vous accueillent, dans leur Village des Fadas du Monde du 10 au 13 juillet 2025, au cœur de l’été, en bord d’étang et de pinède, à la Base nautique municipale de Tholon. Un espace festif et populaire musique, théâtre, cuisine, sports, danse, rencontres…

Notre village est ton village ! scandent certain.es… Festifs ! , chantent les un.es… Populaires ! répondent encore d’autres…

Une nouvelle fois, les Fadas du Monde inventent le Village ; on y accueillera les propositions de toutes et tous, nos ami.es, nos familles…Le monde, quoi ! … .

Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

Festive atmosphere, local talent and guaranteed good humour! At the Village des Fadas du Monde, in Martigues, on the banks of a lake and pine forest, at the Base nautique municipale de Tholon. Free admission.

German :

Festliche Atmosphäre, lokale Talente und gute Laune garantiert! Im Dorf der Fadas du Monde, in Martigues, am Ufer eines Teichs und Pinienwaldes, an der städtischen Wassersportbasis von Tholon. Kostenlos.

Italiano :

Atmosfera di festa, talenti locali e divertimento assicurato! Al Village des Fadas du Monde, a Martigues, sulle rive di un lago e di una pineta, presso la Base nautica municipale di Tholon. Ingresso libero.

Espanol :

Ambiente festivo, talento local y buen humor garantizado. En el Village des Fadas du Monde, en Martigues, a orillas de un lago y un pinar, en la Base náutica municipal de Tholon. Entrada gratuita.

L’événement Soirée des Talents au village des Fadas Martigues a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de Martigues