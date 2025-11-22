Soirée des villes jumelées Maison du Pays Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière

Soirée des villes jumelées

Maison du Pays Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Tarif : 23 – 23 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée festive organisée par le Comité de Jumelage Européen du Fronsadais.

Au menu:

apéritif et amuses bouche

minestrone

jambon braisé et sa garniture

duo de fromages

chouquettes garnies

café .

Maison du Pays Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com

English : Soirée des villes jumelées

German : Soirée des villes jumelées

Italiano :

Espanol : Soirée des villes jumelées

L’événement Soirée des villes jumelées Saint-Germain-de-la-Rivière a été mis à jour le 2025-11-04 par OT du Fronsadais