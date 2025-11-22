Soirée des villes jumelées Maison du Pays Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière
Soirée des villes jumelées Maison du Pays Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière samedi 22 novembre 2025.
Maison du Pays Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde
Tarif : 23 – 23 – 25 EUR
Début : 2025-11-22
Soirée festive organisée par le Comité de Jumelage Européen du Fronsadais.
Au menu:
apéritif et amuses bouche
minestrone
jambon braisé et sa garniture
duo de fromages
chouquettes garnies
café .
Maison du Pays Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com
