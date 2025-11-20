Soirée des Vins Primeurs

16 Place Saint Pierre Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-11-20 11:00:00

fin : 2025-11-20 23:00:00

2025-11-20

Le Bistrot de la Place vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête des Vins Primeurs 2025 dans une ambiance conviviale et musicale ! Venez savourer les nouveaux millésimes autour d’une soirée gourmande et festive.

Au programme

– Dégustation des vins primeurs

– Plats en accord concoctés par le Chef

– Ambiance musicale live et festive. Animation musicale proposée par Mister Vertigo Duo Jazz, un duo élégant et complice, entre standards de jazz et reprises pop, pour une ambiance feutrée et pleine de swing.

Un moment de plaisir, de découverte et de partage autour des vins primeurs et de la musique live !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 20 novembre 2025 de 11h à 23h. .

16 Place Saint Pierre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 13 27 contact@bistrotdelaplace-saumur.com

English :

Le Bistrot de la Place invites you to celebrate the Fête des Vins Primeurs 2025 in a friendly, musical atmosphere! Come and savor the new vintages during a festive, gourmet evening.

German :

Das Bistrot de la Place lädt Sie ein, die Fête des Vins Primeurs 2025 in einer geselligen und musikalischen Atmosphäre zu feiern! Genießen Sie die neuen Jahrgänge bei einem festlichen Gourmetabend.

Italiano :

Le Bistrot de la Place vi invita a festeggiare il 2025 Primeur Wine Festival in un’atmosfera amichevole e musicale! Venite a degustare le nuove annate in una serata di festa all’insegna del cibo e delle bevande.

Espanol :

Le Bistrot de la Place le invita a celebrar el Festival del Vino 2025 Primeur en un ambiente agradable y musical Venga a saborear las nuevas añadas en una velada festiva de comida y bebida.

L'événement Soirée des Vins Primeurs Saumur a été mis à jour le 2025-11-14