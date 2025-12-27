Soirée des Vœux 2026 HEC Alumni Lyon Big Easy Lyon Jeudi 15 janvier 2026, 19h30 sur inscription

Soirée des Vœux 2026 HEC Alumni Lyon

Chers Camarades,

Nous avons le plaisir de vous convier à la traditionnelle soirée des vœux des HEC de Lyon qui aura lieu le jeudi 15 janvier 2026 dans le Vieux Lyon. Nous privatisons pour l’occasion le Big Easy, un bar à cocktail jazzy et élégant.

Retrouvez vos camarades autour d’une coupe de Champagne dans un cadre détendu et sympathique.

Le 15 janvier 2026, Cocktail Dînatoire à partir de 19h30

Au Big Easy, 17 Quai Romain Rolland (métro Saint Jean)

Cet évènement incontournable sera l’occasion de vous présenter le programme d’activités de l’année, de vous parler des actualités de l’Association et du Club HEC du Lyonnais.

Attention, les places sont limitées : réservez dès à présent votre place au tarif Early Bird avant le 21 décembre. Vos conjoints sont les bienvenus.

Early Bird jusqu’au 21 décembre 2025 : 50 € / personne

Standard : 55 € / personne

Au plaisir de se retrouver à cette occasion, nous vous souhaitons à tous de merveilleuses fêtes de fin d’année.

Benjamin et le Bureau HEC du Lyonnais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-15T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-15T23:30:00.000+01:00

Big Easy 17, Quai Romain Rolland 69005 LYON Lyon 5e Arrondissement Lyon 69005 Métropole de Lyon



