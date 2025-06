Soirée d’été à Vertou ! Parc du Loiry Vertou 13 juillet 2025 20:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-13 20:30 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

La Ville de Vertou est heureuse de vous retrouver et de vous proposer un feu d’artifice pour célébrer la Fête nationale. L’occasion de profiter, en famille ou entre amis, d’une belle soirée d’été au parc du Loiry avec des concerts sur le théâtre de verdure suivis d’un spectacle pyrotechnique.Sur scène, et dès 20H30 retrouvez le groupe :The Stetsons, groupe lauréat du Tremplin Scène 2 Demain 2025 : Quartet Nantais influencé par la scène indé US, THE STETSONS laissent s’entrecroiser avec brio les atmosphères planantes, les riffs puissants, et une certaine pop noisy.A 21h45 : LA LOMA, Tropical Psyché / musiques du monde. La LOMA s’inspire du folklore mystique des Andes, des rythmes afro-caribéens et des ambiances psychés pour nous livrer un cocktail tropical sur-vitaminé !Pour finir la soirée, place au feu d’artifice !Feu d’artifice à 23h.

Parc du Loiry Le Loiry – La Verrie Vertou 44120