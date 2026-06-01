SOIRÉE D’ÉTÉ Adissan
SOIRÉE D’ÉTÉ Adissan samedi 27 juin 2026.
Adissan
SOIRÉE D’ÉTÉ
Adissan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée d’été à Adissan le 27 juin ! Dès 18h, profitez d’une ambiance festive avec food trucks, producteurs locaux et buvette. À 21h, concert de Brian Murphy, entre rock et folk britanniques et américains, avec son humour so British !
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Adissan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 01 12 adissanmairie@orange.fr
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English :
Summer Evening at Adissan on June 27! Starting at 6 p.m., enjoy a festive atmosphere with food trucks, local vendors, and a refreshment stand. At 9 p.m., catch a concert by Brian Murphy, blending British and American rock and folk, with his “so British” sense of humor!
L’événement SOIRÉE D’ÉTÉ Adissan a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34