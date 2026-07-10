Informations pratiques

Soultz-les-Bains

Soirée d’été au parc du Sulzbad

Allée des bains Soultz-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Une parenthèse festive au cœur de la nature musique, boissons et petite restauration. .

Allée des bains Soultz-les-Bains 67120 Bas-Rhin Grand Est cdf.soultzlesbain67@gmail.com

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English :

L’événement Soirée d’été au parc du Sulzbad Soultz-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig