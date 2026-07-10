AGENDA · Soultz-les-Bains
Soirée d’été au parc du Sulzbad Soultz-les-Bains
samedi 15 août 2026 · Soultz-les-Bains
Informations pratiques
Soultz-les-Bains
Soirée d’été au parc du Sulzbad
Allée des bains Soultz-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Une parenthèse festive au cœur de la nature musique, boissons et petite restauration. .
Allée des bains Soultz-les-Bains 67120 Bas-Rhin Grand Est cdf.soultzlesbain67@gmail.com
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English :
L’événement Soirée d’été au parc du Sulzbad Soultz-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig