Soirée d’été Bussang 13 juillet 2025 19:00

Vosges

Soirée d’été Place de la Mouline Bussang Vosges

La Société des Fêtes de Bussang organise une soirée d’été sous la Halle de la Mouline. Menu 11€ Grillades frites salade verte fromage et dessert. Feux d’artifice en soirée.Tout public

Place de la Mouline

Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 89 31 21 14 societedesfetes.bussang@gmail.com

English :

The Société des Fêtes de Bussang organizes a summer evening in the Halle de la Mouline. Menu 11? Grilled meat French fries green salad cheese and dessert. Fireworks in the evening.

German :

Die Société des Fêtes de Bussang organisiert einen Sommerabend in der Halle de la Mouline. Menü 11?: Gegrilltes Pommes frites grüner Salat Käse und Dessert. Feuerwerk am Abend.

Italiano :

La Société des Fêtes de Bussang organizza una serata estiva nella Halle de la Mouline. Menu 11? carne alla griglia patatine fritte insalata verde formaggio e dessert. Fuochi d’artificio in serata.

Espanol :

La Société des Fêtes de Bussang organiza una velada estival en el Halle de la Mouline. Menú 11? Carne a la parrilla patatas fritas ensalada verde queso y postre. Por la noche, fuegos artificiales.

