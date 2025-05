Soirée d’été en musique – Bettegney-Saint-Brice, 13 juin 2025 19:30, Bettegney-Saint-Brice.

Vosges

Soirée d’été en musique 232 Grande Rue Bettegney-Saint-Brice Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-13 19:30:00

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Soirée d’été en musique

Restaurant le Saint Bernard

Repas animé par Authentic Music

Réservation obligatoire par téléphone ou par mailTout public

.

232 Grande Rue

Bettegney-Saint-Brice 88450 Vosges Grand Est +33 3 29 67 21 87 le.saint.bernard@orange.fr

English :

Summer evening with music

Restaurant le Saint Bernard

Live entertainment by Authentic Music

Reservations required by phone or e-mail

German :

Sommerabend mit Musik

Restaurant le Saint Bernard

Essen mit Musik von Authentic Music

Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich

Italiano :

Serate estive con musica

Ristorante le Saint Bernard

Musica dal vivo di Authentic Music

Prenotazione obbligatoria per telefono o e-mail

Espanol :

Noches de verano con música

Restaurante le Saint Bernard

Música en directo a cargo de Authentic Music

Reserva obligatoria por teléfono o correo electrónico

