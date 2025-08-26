Soirée d’été en randonnée Vesoul
Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-26 17:30:00
fin : 2025-08-26 21:30:00
2025-08-26
Le mardi 26 août 2025, de 17h30 à 21h30, Rando Saône vous invite à une soirée d’été en randonnée à Vesoul. Partez pour une boucle de 10 kilomètres en zone urbaine, une promenade accessible et conviviale qui mêle nature et patrimoine citadin. Cette sortie est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir la ville autrement, à votre rythme, dans une ambiance détendue et chaleureuse. N’oubliez pas de prévoir des chaussures confortables et une bouteille d’eau. .
Kiosque des Allées
Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
L’événement Soirée d’été en randonnée Vesoul a été mis à jour le 2025-06-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL